Ночной забег прошёл в столице в ночь с 9 на 10 июля

Неоновые огни, яркое световое шоу, музыка и тысячи улыбок – в ночь с 9 на 10 июля в столице состоялся Ночной забег, единственный старт Москвы, который проходит после захода солнца. В мероприятии приняли участие около 7 тыс. человек. Впервые за несколько лет были обновлены сразу два рекорда Ночного забега: показано самое быстрое время среди мужчин и среди женщин.



Первым среди мужчин стал Павел Адышкин, пробежавший 10 км за 28 мин. 55 сек. Вторым к финишу пришел Дмитрий Неделин (29 мин. 21 сек.), третье место занял Искандер Ядгаров (29 мин. 34 сек.), четвертым стал Иван Панфёров (29 мин. 46 сек.), пятым – Сергей Петров (30 мин. 11 сек.) Все пятеро тренируются в клубе «Беговой монастырь».



Среди женщин первой финишировала Валерия Жандарова с результатом 33 мин. 06 сек. Второе место досталось Алле Сидоровой (33 мин. 10 сек.), третьей стала Анна Бойнова (34 мин. 13 сек.), четвертое место заняла Галина Полищук (34 мин. 24 сек.), пятой дистанцию завершила Юлия Конякина (34 мин. 30 сек.)

Маршрут забега был проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории спорткомплекса «Лужники». Последний километр спортсмены пробежали внутри Большой спортивной арены – знаковому месту для всех спортсменов и просто любителей активного образа жизни. Величественная атмосфера и масштаб одного из главных стадионов страны, блеск софитов придавали участникам дополнительные силы, сделав финальный километр старта одним из самых впечатляющих и запоминающихся моментов забега.



На финише все участники получили памятные значки, а победители и призеры – кубки, а также подарки от организаторов и партнеров. Дизайн кубков, как и на предыдущих забегах Бегового сообщества в этом сезоне, был необычным. Награды представляли собой светильники с яркими неоновыми элементами. Это символично: такие кубки будут не только напоминать атлетам о победе, но и освещать их дальнейший спортивный путь.



В день забега на территории Лужников было расположено несколько зон поддержки, организованных беговыми клубами: участников встречали музыкальные коллективы и болельщики. Яркие плакаты, подбадривающие кричалки и невероятная энергия – атмосфера в Лужниках в ночь забега была необыкновенной.



Следующий московский старт Бегового сообщества – полумарафон «Лужники» – состоится 21 августа.