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Украинский кандидат в президенты ФИДЕ объяснил, почему выставил кандидатуру на выборы

Украинский кандидат в президенты ФИДЕ объяснил, почему выставил кандидатуру на выборы
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Украинский гроссмейстер Андрей Барышполец, выставивший кандидатуру на выборы президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ), объяснил своё решение. Он признал, что на его планы повлияло отсутствие серьёзной конкуренции у действующего главы организации Аркадия Дворковича.

«Это решение было спонтанным. Я не планировал его заранее. У меня не было намерения баллотироваться, скажем, три месяца назад. Но так получилось, что у Аркадия Дворковича, который долгие годы был высокопоставленным чиновником в Кремле, нет альтернативы на выборах в ФИДЕ.

Я начал общаться с шахматными федерациями, игроками. И мне стало понятно, что конкурентов у Дворковича нет. Никто не хотел выставлять кандидатуру по разным причинам. И тогда я начал думать об этой идее более детально. Я понял, что могу быть серьёзным кандидатом. В шахматах очень много проблем, я их знаю.

Правильно дать миру шахмат выбор. Мир недоволен тем, что Дворкович остаётся президентом организации, учитывая украинские события», — цитирует Барышпольца Sport.nv.ua.

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