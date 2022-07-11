Украинский кандидат в президенты ФИДЕ объяснил, почему выставил кандидатуру на выборы

Украинский гроссмейстер Андрей Барышполец, выставивший кандидатуру на выборы президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ), объяснил своё решение. Он признал, что на его планы повлияло отсутствие серьёзной конкуренции у действующего главы организации Аркадия Дворковича.



«Это решение было спонтанным. Я не планировал его заранее. У меня не было намерения баллотироваться, скажем, три месяца назад. Но так получилось, что у Аркадия Дворковича, который долгие годы был высокопоставленным чиновником в Кремле, нет альтернативы на выборах в ФИДЕ.



Я начал общаться с шахматными федерациями, игроками. И мне стало понятно, что конкурентов у Дворковича нет. Никто не хотел выставлять кандидатуру по разным причинам. И тогда я начал думать об этой идее более детально. Я понял, что могу быть серьёзным кандидатом. В шахматах очень много проблем, я их знаю.



Правильно дать миру шахмат выбор. Мир недоволен тем, что Дворкович остаётся президентом организации, учитывая украинские события», — цитирует Барышпольца Sport.nv.ua.