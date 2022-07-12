Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Такая, как есть». Юлия Ефимова выложила свежее фото

«Такая, как есть». Юлия Ефимова выложила свежее фото
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в элегантное платье, позирует перед камерой.

«Такая, как есть», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива юлии ефимовой

30-летняя Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Новость по теме
Юлия Ефимова: зарплата капает, но её скоро отключат. Может, спортивной моделью поработаю

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022