Магнус Карлсен показал, как играет в покер. Фото

16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал фотографии, на которых можно посмотреть, как он играет в покер. Покер — одно из хобби Карлсена.

«Наслаждаясь потрясающим», — подписал он снимки.

Фото: из личного архива магнуса карлсена

Фото: из личного архива магнуса карлсена

Магнус Карлсен удерживает титул чемпиона мира с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился. В 2016 году Карлсен успешно провёл защиту титула против россиянина Сергея Карякина, в 2018-м — против американца Фабиано Каруаны, а в 2021-м — против россиянина Яна Непомнящего. Турнир претендентов — 2022 вновь выиграл Непомнящий — таким образом, ему предстоит второй матч с Карлсеном в 2023 году.

Итоги матча Непомнящий — Карлсен от Анны Музычук: