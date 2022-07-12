Магнус Карлсен показал, как играет в покер. Фото

16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал фотографии, на которых можно посмотреть, как он играет в покер. Покер — одно из хобби Карлсена.
«Наслаждаясь потрясающим», — подписал он снимки.
Фото: из личного архива магнуса карлсена
Фото: из личного архива магнуса карлсена
Магнус Карлсен удерживает титул чемпиона мира с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился. В 2016 году Карлсен успешно провёл защиту титула против россиянина Сергея Карякина, в 2018-м — против американца Фабиано Каруаны, а в 2021-м — против россиянина Яна Непомнящего. Турнир претендентов — 2022 вновь выиграл Непомнящий — таким образом, ему предстоит второй матч с Карлсеном в 2023 году.
Итоги матча Непомнящий — Карлсен от Анны Музычук:
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