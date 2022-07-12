Анатолий Карпов оценил вероятность отстранения Яна Непомнящего от матча с Карлсеном

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов ответил на вопрос, может ли быть такое, что российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который выиграл турнир претендентов 2022 года, отстранят от матча на первенство мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Вряд ли такой вопрос встанет на повестку. Во-первых, самого Карлсена, как мне известно, это не волнует. Если он и откажется, то не по политическим причинам.
Во-вторых, всё-таки в шахматах влияние чемпиона мира остаётся большим. Никто не может запретить Карлсену играть с Непомнящим или Карякиным, если он захочет. Как решит, так и сделает. И федерация его не остановит. Которая, кстати, раньше никогда не шла на поводу у политики. В том числе когда мы бились с Корчным в 1978 году», — приводят слова Карпова «Аргументы и факты».
Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:
- 12 июля 2022
-
10:12
-
10:01
-
09:14
-
07:40
-
07:31
-
02:29
- 11 июля 2022
-
22:08
-
20:58
-
19:07
-
18:34
-
14:00
-
13:29
-
10:00
-
09:15
- 10 июля 2022
-
23:35
-
17:58
-
15:17
-
14:03
- 9 июля 2022
-
20:29
-
17:21
-
15:03
-
13:01
-
09:55
- 8 июля 2022
-
23:04
-
20:19
-
20:08
-
19:22
-
19:06
-
18:26
-
18:04
-
17:25
-
16:12
-
16:06
-
15:37
-
15:00