Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анатолий Карпов оценил вероятность отстранения Яна Непомнящего от матча с Карлсеном

Анатолий Карпов оценил вероятность отстранения Яна Непомнящего от матча с Карлсеном
Комментарии

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов ответил на вопрос, может ли быть такое, что российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который выиграл турнир претендентов 2022 года, отстранят от матча на первенство мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Вряд ли такой вопрос встанет на повестку. Во-первых, самого Карлсена, как мне известно, это не волнует. Если он и откажется, то не по политическим причинам.

Во-вторых, всё-таки в шахматах влияние чемпиона мира остаётся большим. Никто не может запретить Карлсену играть с Непомнящим или Карякиным, если он захочет. Как решит, так и сделает. И федерация его не остановит. Которая, кстати, раньше никогда не шла на поводу у политики. В том числе когда мы бились с Корчным в 1978 году», — приводят слова Карпова «Аргументы и факты».

«Победа Непомнящего — это проблема». Что пишут о триумфе российского шахматиста за рубежом «Победа Непомнящего — это проблема». Что пишут о триумфе российского шахматиста за рубежом

Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022