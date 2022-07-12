Анатолий Карпов оценил вероятность отстранения Яна Непомнящего от матча с Карлсеном

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов ответил на вопрос, может ли быть такое, что российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который выиграл турнир претендентов 2022 года, отстранят от матча на первенство мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Вряд ли такой вопрос встанет на повестку. Во-первых, самого Карлсена, как мне известно, это не волнует. Если он и откажется, то не по политическим причинам.

Во-вторых, всё-таки в шахматах влияние чемпиона мира остаётся большим. Никто не может запретить Карлсену играть с Непомнящим или Карякиным, если он захочет. Как решит, так и сделает. И федерация его не остановит. Которая, кстати, раньше никогда не шла на поводу у политики. В том числе когда мы бились с Корчным в 1978 году», — приводят слова Карпова «Аргументы и факты».

Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022: