Анатолий Карпов высказался о дисквалификации Сергея Карякина

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российского гроссмейстера Сергея Карякина. Ранее Карякина отстранили на полгода за поддержку специальной военной операции России на Украине.
«У меня нет слов, чтобы комментировать это бредовое решение. Если ФИДЕ продолжит в том же духе, она просто развалится. Руководство федерации открещивается: мол, это не мы, а комиссия по этике. А кто, простите, наделил эту комиссию полномочиями решать такие важнейшие вопросы?
Как-то подзабыли «спортивные лидеры», в том числе и в МОК, все заветы Кубертена, оберегавшего спорт от любой дискриминации. Я их беру именно в кавычки, поскольку всё чаще в тех рядах оказываются случайные люди, не имеющие отношения к спорту. ВАДА, все усилия которого в последние годы направлены против одной стороны, целиком состоит из таких. Политика и допинг смешались, всё стало полной грязью: флаг снять, гимн заглушить. Шахматы, к сожалению, тоже не стали исключением. И туда политика залезла», — цитируют Карпова «Аргументы и факты».
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
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