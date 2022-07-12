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Дарью Клишину исключили из пулов тестирования РУСАДА

Дарью Клишину исключили из пулов тестирования РУСАДА
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина исключена из национального регистрируемого и расширенного пулов тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте организации.

Напомним, 31-летняя Дарья Клишина не выступала с августа 2021 года. Тогда она получила травму ноги в ходе квалификации Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Летом текущего года спортсменка стала мамой.

Ранее Дарья Клишина призналась, что перед ней не стояло вопроса, где рожать ребёнка, поскольку она уже девять лет живёт в Соединённых Штатах Америки.

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Также посмотрите видео, как Дарья Клишина красуется в белом платье:

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