Дарью Клишину исключили из пулов тестирования РУСАДА
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина исключена из национального регистрируемого и расширенного пулов тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте организации.
Напомним, 31-летняя Дарья Клишина не выступала с августа 2021 года. Тогда она получила травму ноги в ходе квалификации Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Летом текущего года спортсменка стала мамой.
Ранее Дарья Клишина призналась, что перед ней не стояло вопроса, где рожать ребёнка, поскольку она уже девять лет живёт в Соединённых Штатах Америки.
Также посмотрите видео, как Дарья Клишина красуется в белом платье:
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