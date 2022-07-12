Сергей Карякин обратился к Дмитрию Пескову по поводу его слов о Федерации шахмат России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обратился к Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России Владимира Путина. Ранее Песков, комментируя критику Карякина в адрес руководства Федерации шахмат России (ФШР), заявил: «Федерация даёт высокие показатели и создаёт для спортсменов хорошие условия. Много достижений. Надеемся, будет ещё больше! Ждём матч за корону!»

«Уважаемый Дмитрий Сергеевич! Знаю, что вы очень любите шахматы, но хотелось бы, чтобы вы получали информацию не только от шахматных функционеров федерации. После последнего переизбрания президента ФШР вместе с его администрацией в 2018 году ответственно заявляю, что федерация откровенно бездействует! Москва всегда была мировой шахматной столицей, куда съезжались ведущие гроссмейстеры. Регулярно и на очень высоком уровне проходили мемориалы наших великих чемпионов — Ботвинника, Таля, Петросяна, а традиционный Aeroflot-Open по праву считался сильнейшим открытым турниром в мире. Все они канули в Лету, а новых турниров для ведущих шахматистов не проводится! Да, в последние годы в России проходили чемпионаты и Кубки мира, турниры претендентов среди мужчин и женщин, но это турниры ФИДЕ, и ФШР не может ставить их себе в плюс.

Теперь что касается «создаёт для спортсменов хорошие условия». 6 августа 2021 года я дошёл до финала Кубка мира и отобрался в престижный Турнир претендентов (от участия в котором меня в дальнейшем отстранили). Федерация шахмат проигнорировала мой успех и не предложила помощь в подготовке, хотя победа в этом турнире гарантирует матч на первенство мира! Я готовился за свой счёт, спонсорской поддержки от ФШР было ровно ноль!

Далее было моё отстранение, федерация проявила инициативу и обещала защищать меня в судах. После отклонения апелляции в ФИДЕ нужно было идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Однако, даже не предупредив меня, ФШР отказалась подавать иск, ввиду того что «шансов нет». Я об этом узнал за несколько дней до окончания срока подачи иска! В итоге из-за действий федерации драгоценное время было упущено, а найти юристов, оплатить их работу и подготовить документы в столь сжатые сроки у меня не было возможности», — написал Карякин в своём телеграм-канале.

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