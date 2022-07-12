FINA перенесла чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе на февраль 2024 года
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Международная федерация плавания (FINA) перенесла чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе с 2023 года на февраль 2024 года, сообщает официальный сайт организации.
Соревнования пройдут со 2 февраля по 18 февраля. Отметим, этот турнир также станет отбором на Олимпиаду-2024 в Париже. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов медалей.
«На нём будет предоставлена возможность квалификации на Игры-2024 в плавании, синхронном плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду и водном поло», – написано в заявлении FINA.
Решение о переносе было принято после того, как чемпионат мира в Японии был перенесён на лето 2023 года. Первоначально он должен был состояться с 16 июля по 1 августа 2021 года.
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