FINA перенесла чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе на февраль 2024 года

Международная федерация плавания (FINA) перенесла чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе с 2023 года на февраль 2024 года, сообщает официальный сайт организации.

Соревнования пройдут со 2 февраля по 18 февраля. Отметим, этот турнир также станет отбором на Олимпиаду-2024 в Париже. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов медалей.



«На нём будет предоставлена возможность квалификации на Игры-2024 в плавании, синхронном плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду и водном поло», – написано в заявлении FINA.

Решение о переносе было принято после того, как чемпионат мира в Японии был перенесён на лето 2023 года. Первоначально он должен был состояться с 16 июля по 1 августа 2021 года.