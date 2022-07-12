Экоактивисты прервали 10-й этап «Тур де Франс», выбежав на трассу с дымовыми шашками

Экоактивисты прервали 10-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» за 37 километров до финиша.

Девять представителей экологического движения «Последняя реновация» в футболках «У нас осталось 989 дней» перекрыли путь велогонщиков. Они сели посреди трассы с дымовыми шашками. Некоторое время активисты отказывались разблокировать путь, в дело вмешались правозащитники. Гонку возобновили спустя 12 минут.

Отметим, что представители того же движения прервали матч Каспера Рууда и Марина Чилича на прошедшем «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Активистка в той же футболке прорвалась на корт и привязала себя к сетке.

Лидером общего зачёта «Тур де Франс» на данный момент является словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates).