Напарника лидера «Тур де Франс» не сняли с соревнований, несмотря на коронавирус

Команда UAE Team Emirates потеряла ещё одного велогонщика перед стартом 10-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс». Из восьми спортсменов в строю осталось лишь шестеро.
Джордж Беннетт сдал положительный тест на коронавирус и не примет участия в дальнейших соревнованиях. Ранее по той же причине с «Тур де Франс» сняли Вегарда Стаке Ленгена.
Примечательно, что коронавирус выявлен ещё у одного члена UAE Team Emirates Рафала Майки, однако организаторы веломногодневки допустили его до стартов. Это объясняется тем, что у Майки нет симптомов заболевания и, согласно анализам, риск заражения от него очень невелик.
«Мы понимаем, что состояние Майки может измениться, и постоянно наблюдаем за ним», — говорится в заявлении команды.
Отметим, что Беннетт, Ленген и Майка – напарники текущего лидера «Тур де Франс» Тадея Погачара.
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