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Министр спорта РФ заявил, что санкции не повлияют на уровень обеспечения сборных команд

Министр спорта РФ заявил, что санкции не повлияют на уровень обеспечения сборных команд
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что санкции не повлияют на уровень обеспечения сборных России.

«Уровень обеспеченности сборных команд и материальных и социальных гарантий спортсменам со стороны государства будет сохранён. Для этого задействуются все необходимые инструменты и создаются дополнительные возможности. Нам предстоит акцентировать внимание на создании независимой и самодостаточной системы проведения соревнований — как всероссийских, так и открытых для других стран.

Все ведущие спортсмены находятся сейчас на территории России, недавний опыт проведения соревнований по художественной гимнастике, дзюдо, спортивной гимнастике с участием сильнейших атлетов показал высокий уровень интереса зрителей к таким форматам, а также возможности по увеличению конкуренции среди российских спортсменов. Это является фундаментом для формирования самодостаточной системы спорта в нашей стране», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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