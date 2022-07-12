Министр спорта РФ заявил, что санкции не повлияют на уровень обеспечения сборных команд

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что санкции не повлияют на уровень обеспечения сборных России.

«Уровень обеспеченности сборных команд и материальных и социальных гарантий спортсменам со стороны государства будет сохранён. Для этого задействуются все необходимые инструменты и создаются дополнительные возможности. Нам предстоит акцентировать внимание на создании независимой и самодостаточной системы проведения соревнований — как всероссийских, так и открытых для других стран.

Все ведущие спортсмены находятся сейчас на территории России, недавний опыт проведения соревнований по художественной гимнастике, дзюдо, спортивной гимнастике с участием сильнейших атлетов показал высокий уровень интереса зрителей к таким форматам, а также возможности по увеличению конкуренции среди российских спортсменов. Это является фундаментом для формирования самодостаточной системы спорта в нашей стране», — приводит слова Матыцина ТАСС.