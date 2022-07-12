Семён Елистратов отказался от предложения тренироваться со сборной Китая

Олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Семён Елистратов признался, что отказался тренироваться со сборной Китая, и объяснил почему.
«Было предложение со стороны Китая в конце апреля. Не совсем понимаю, почему это было сделано не через министерство спорта. Я так понимаю, это отличная коммерческая история, предложение денежное, я отказался. Кто-то может согласиться, каждый для себя выбирает, где ему тренироваться, в этом ничего такого нет.
Во-первых, здесь созданы все условия для подготовки. Во-вторых, был тяжёлый олимпийский сезон, для меня сейчас первостепенно восстановиться — идёт тренировочный план, но он не форсируется. Не знаю, насколько это возможно сделать в Китае, плюс мой тренер Андрей Максимов является старшим тренером сборной России, и супруга моя устала, каждый год меня долго дома нет, а переезд в Китай — долгосрочная история, у меня маленький ребёнок растёт», — приводит слова Елистратова ТАСС.
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