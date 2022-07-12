Титулованная американская волейболистка подверглась жесткому нападению возле ресторана
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2008, американская волейболистка, а ныне фитнес-модель и тренер Ким Гласс подверглась жестокому нападению возле ресторана в Лос-Анджелесе (США). Незнакомец швырнул в неё металлическим предметом, у Гласс диагностирован перелом глазницы.
«Он был по другую сторону дороги, у него что-то было в руке, он посмотрел на меня с ненавистью, я повернулась и сказала подруге: «Думаю, с ним что-то не так», прежде чем успела опомниться, большой металлический болт попал мне в глаз. Это произошло так быстро», — приводит слова Гласс CNN.
Друзьям Гласс и очевидцам удалось удерживать нападавшего до приезда полиции. Гласс же немедленно доставили в больницу. Отмечается, что зрение бывшей волейболистки удалось спасти.
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