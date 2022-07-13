Каспаров: Джокович и некоторые игроки из НХЛ, вроде Овечкина, — примеры социальной тупости

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) раскритиковал 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича за то, что тот выступил против отстранения российских теннисистов от Уимблдона-2022.

«Моя позиция такова: я не против полного запрета. Думаю, это правильный подход к решению проблемы, они должны подписать декларацию, чтобы участвовать в турнирах – подтверждение того, что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) незаконна. Если ты подпишешь эту бумагу, то сможешь выступать. Думаю, каждый заслуживает права выбора.

Комментарии Джоковича были неуместны. То, что мы видим в данном случае, а также на примере некоторых игроков из НХЛ, вроде Овечкина, — примеры социальной тупости. Они просто не понимают, что происходит», — приводит слова Каспарова Sport Klub со ссылкой на Večernji list.