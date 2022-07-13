Каспаров: Джокович и некоторые игроки из НХЛ, вроде Овечкина, — примеры социальной тупости

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) раскритиковал 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича за то, что тот выступил против отстранения российских теннисистов от Уимблдона-2022.
«Моя позиция такова: я не против полного запрета. Думаю, это правильный подход к решению проблемы, они должны подписать декларацию, чтобы участвовать в турнирах – подтверждение того, что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) незаконна. Если ты подпишешь эту бумагу, то сможешь выступать. Думаю, каждый заслуживает права выбора.
Комментарии Джоковича были неуместны. То, что мы видим в данном случае, а также на примере некоторых игроков из НХЛ, вроде Овечкина, — примеры социальной тупости. Они просто не понимают, что происходит», — приводит слова Каспарова Sport Klub со ссылкой на Večernji list.
- 13 июля 2022
-
00:15
- 12 июля 2022
-
22:58
-
22:06
-
21:31
-
19:19
-
18:53
-
17:48
-
16:44
-
15:58
-
13:13
-
10:35
-
10:12
-
10:01
-
09:14
-
07:40
-
07:31
-
02:29
- 11 июля 2022
-
22:08
-
20:58
-
19:07
-
18:34
-
14:00
-
13:29
-
10:00
-
09:15
- 10 июля 2022
-
23:35
-
17:58
-
15:17
-
14:03
- 9 июля 2022
-
20:29
-
17:21
-
15:03
-
13:01
-
09:55
- 8 июля 2022
-
23:04