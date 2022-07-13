Фетисов сравнил нынешнюю ситуацию в спорте с «обезьяньим футболом»

Бывший хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал нынешнюю ситуацию в спорте и сравнил её с «обезьяньим футболом».

«Я хорошо знаю Риди. Он говорит, что российские и белорусские спортсмены могут не принять участия в Олимпийских играх, потому что они не смогут соревноваться в отборочных соревнованиях. Вы же сами рекомендуете международным федерациям не допускать спортсменов, а потом говорите, что они отбор не прошли. Много чего, что непонятно. Самое страшное в спорте, когда меняются правила игры по ходу любого соревнования.

Есть такое выражение — «обезьяний футбол». Можете представить себе, если дать обезьянам мячик, они будут его пинать, бегать непонятно куда, за кого. Мы примерно сейчас понимаем, что происходит в мировом спорте. Вот этот обезьяний футбол, где нужно поменять правила – чётко прописать, что в случае таких-то конфликтов автоматом всё это (отстранения) происходит», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».