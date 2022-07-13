На «Чемпионате» — премьера нового трейлера спортивной драмы «Начать сначала»

8 сентября в широкий прокат выходит первый полнометражный фильм о регби «Начать сначала». Премьера нового трейлера доступна всем читателям «Чемпионата». Картина рассказывает о том, как главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать всё сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать её чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придётся объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.



Владимир Сычёв, исполнитель главной роли: «Интересный, очень сильный сценарий, невероятно трогательный. Помимо основ о самом виде спорта – регби, мы рассказываем о командном духе, о том, как важно чувствовать и понимать друг друга на поле. Мы говорим об отношениях родителей и детей, уважении и понимании парней в команде. Дружба, любовь, предательство, жизненные ценности и переоценка главных из них, трудные подростки, которые благодаря регби находят и выбирают правильный путь в жизни, – об этом наш «Начать сначала». Это спортивная, немного тяжеловатая драма с хорошим концом, за всю мою практику в кино это был один из самых сложных проектов».