Председатель Федерации лёгкой атлетики Беларуси рассказал о шансах попадания сборной на ЧЕ

Председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Иван Тихон рассказал, что они написали письмо с просьбой рассмотреть возможное участие сборной на чемпионате Европы.
«Кубок Беларуси проходит как раз в то время, когда проходит чемпионат мира. Поэтому наши результаты можно будет сравнить с результатами на чемпионате мира. В принципе, у нас есть лидеры команды, такие как Татьяна Холодович, Алексей Котковец и другие. Алена Дубицкая, сейчас, мы видим, в такую даже погоду она показывает результаты мирового уровня.
Поэтому можно будет сравнить, и, опять-таки, в это же время рассматривается вопрос о нашем участии. Мы написали письмо с просьбой рассмотреть в очередной раз, чтобы мы могли выступить на чемпионате Европы. На мира уже, конечно, мы – нет. Но на чемпионате Европы – да. Поэтому будем ждать результатов в ближайшие дни», — сказал Иван Тихон в эфире телеканала «СТВ».
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