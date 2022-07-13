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Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций

Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций
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Женская сборная Бразилии по волейболу пробилась в полуфинал Лиги наций.

В 1/4 финала бразильянки в четырёх сетах переиграли сборную Японии со счётом 3:1 (29:27, 28:26, 20:25, 25:14). Эта победа стала для Бразилии шестой подряд на турнире. Японки же потерпели пятое поражение кряду.

Лига наций (ж). 1/4 финала
13 июля 2022, среда. 15:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Япония

Напомним, по итогам группового этапа женская сборная Бразилии заняла второе место, потерпев всего два поражения. Японки завершили групповой этап на пятой строчке – выиграли восемь стартовых матчей, но затем потерпели четыре поражения подряд.

Бразильянки стали первыми полуфиналистками турнира. В остальных полуфиналах сыграют США – Сербия, Италия – Китай и Турция – Тайланд. Встреча сборных США и Сербии состоится сегодня, 13 июля, в 18:30 мск.

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