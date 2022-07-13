Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций

Женская сборная Бразилии по волейболу пробилась в полуфинал Лиги наций.

В 1/4 финала бразильянки в четырёх сетах переиграли сборную Японии со счётом 3:1 (29:27, 28:26, 20:25, 25:14). Эта победа стала для Бразилии шестой подряд на турнире. Японки же потерпели пятое поражение кряду.

Напомним, по итогам группового этапа женская сборная Бразилии заняла второе место, потерпев всего два поражения. Японки завершили групповой этап на пятой строчке – выиграли восемь стартовых матчей, но затем потерпели четыре поражения подряд.

Бразильянки стали первыми полуфиналистками турнира. В остальных полуфиналах сыграют США – Сербия, Италия – Китай и Турция – Тайланд. Встреча сборных США и Сербии состоится сегодня, 13 июля, в 18:30 мск.