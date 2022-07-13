Экс-игрок сборной России по волейболу Спиридонов выбросил в урну футболку сборной Польши

Бывший игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов выбросил в мусорное ведро футболку сборной Польши. Спортсмен опубликовал видео в социальной сети.

На данный момент Алексей Спиридонов выступает за катарский клуб «Аль-Ахли», а в составе сборной России он становился чемпионом Европы и дважды победителем Мировой лиги.



Спиридонов выступал также за «Урал», казанский «Зенит», «Енисей», «Факел» и «Искру». Он трижды выигрывал Кубок России, по одному разу — национальный чемпионат и Суперкубок. В сезонах 2014/2015 и 2015/2016 доигровщик побеждал в Лиге чемпионов (в составе «Зенита»).

Напомним, своё отношение к сборной Польши игрок показал не впервые. В 2019 году к посту игрока сборной Польши Кароля Клоса написал оскорбительный комментарий, но затем удалил сообщение.