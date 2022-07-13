В Москве пройдёт двухдневный спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest

26 и 27 августа в центре Москвы на большой парковке у яхт-клуба на территории арт-кластера «Красный Октябрь» при поддержке Департамента спорта города Москвы состоится спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest. На протяжении двух дней гостей ждёт насыщенная программа: зрелищные трюки на гидроциклах и флайборде, чемпионат по BMX-фристайлу на рампе, live-выступления артистов и многое другое.



Днём гостей фестиваля будет ждать спортивная программа: квалификация и чемпионат России в дисциплине BMX-фристайл с выступлением лучших атлетов и участников олимпийской сборной на большой рампе, в котором примут участие ведущие российские спортсмены. Кроме того, на воде у памятника Петру I гости смогут увидеть захватывающие трюки на мощных гидроциклах от главных райдеров России и мира в аквабайк-фристайле, а также шоу на флайбордах на реактивных струях воды на высоте до 20 метров!



В режиме non-stop все два дня фестиваля на главной сцене будут выступать диджеи музыкального лейбла Gazgolder и hip-hop артисты Feduk, Недры, Captown. Также будет ещё два секретных участника, имена которых объявят позже.



На протяжении обоих дней фестиваля будут проходить занятия по кроссфиту, работать площадки для настольного тенниса и аэрохоккея, а также стритбола и настольного футбола. Перекусить можно будет в зоне стрит-фуда, а перевести дух – в комфортной lounge-зоне.



Подробная информация о мероприятии, расписание и лайн-ап доступны на сайте мероприятия.