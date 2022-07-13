Тадей Погачар неожиданно потерял лидерство в «Тур де Франс» после 11-го этапа

Завершился 11-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс». Его победителем стал датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду (Team Jumbo-Visma). Это дебютная победа Вингегора на «Тур де Франс».
Вингегор преодолел дистанцию в 152 км за 4 часа 18 минут 2 секунды. Вторым с отставанием в 59 секунд финишировал колумбиец Наиро Кинтана из команды Team Arkea — Samsic, третьим — француз Ромен Барде из Team DSM, отставший от победителя на 1 минуту 10 секунд. Вингегор ушёл от всех оппонентов за 5 км до финиша, осуществив взрывную атаку.
Российский велогонщик, капитан команды Bora-Hansgrohe Александр Власов пришёл к финишу 12-м, проиграв Вингегору 4 минуты и 40 секунд.
Примечательно, что победа позволила Вингегору вытеснить с первой строчки генеральной классификации словенца Тадея Погачара (UAE Team Emirates).
Генеральная классификация «Тур де Франс» после 11-го этапа:
1. Йонас Вингегор (Дания, Team Jumbo-Visma) – 41:29.59.
2. Ромен Барде (Франция, Team DSM) +2.16.
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +2.22
8. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) +8.23.
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