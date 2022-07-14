Мельникова ответила на вопрос, не планирует ли завершать карьеру в случае недопуска до ОИ

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, одержавшая победу в многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике, рассказала, не задумывалась ли она над завершением карьеры.



«Некоторые спортсмены задумываются о завершении карьеры в случае недопуска до Олимпийских игр? Нет, такого нет. Скажу за себя: как-то неправильно будет завершить карьеру, как только не будет Олимпийских игр. Болельщики нас ждут. А если мы уйдём, то что будет?



Что дало олимпийское золото? Оно добавило уверенности в самой гимнастике. Большая часть публики, которая сидит сейчас на соревнованиях, – это благодаря Токио. Конечно, чувствуется и огромная ответственность.



С молодыми спортсменками общаюсь на равных? Конечно. Весь гимнастический мир друг друга хорошо знает, всегда общаемся так. Никакой надменности нет. Мы знаем, что они всегда нас поддерживают, очень благодарны за это.



Планы? Планирую ехать на спартакиаду в сентябре. Надо подготовиться получше, чем к Кубку России, потому что тут всего три недели тренировалась, приехала, а выносливости практически никакой, выступала на характере. К спартакиаде хочется серьёзнее подготовиться, чтобы выступать, а не умирать, как я в Калуге (смеётся). Помираю!» – цитирует Мельникову «РИА Новости Спорт».