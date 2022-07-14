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К Никите Нагорному в семь утра пришли допинг-офицеры

К Никите Нагорному в семь утра пришли допинг-офицеры
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Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов россиянин Никита Нагорный рассказал о раннем визите допинг-офицеров. По словам спортсмена, к нему пришли в семь часов утра.

«Ко мне в семь утра сегодня постучался допинг-контроль. Чтобы вы понимали, в третий раз берут у меня… Мы приехали на три-четыре дня в Сочи по делам, чуть отдохнуть. Самое приятное, когда тебя в семь утра будит допинг-контроль», — рассказал Никита Нагорный в видео, выложенном в его телеграм-канале.

Напомним, 25-летний Никита Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России, который прошёл ранее в июле, после чего снялся с турнира и не стал выступать в отдельных видах.

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