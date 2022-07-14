Ян Непомнящий оценил слова Магнуса Карлсена о возможном отказе от матча за мировую корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который выиграл Турнир претендентов, прокомментировал слова 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Ранее Карлсен говорил, что согласится сыграть матч на первенство мира с победителем Турнира претендентов только в том случае, если его победителем станет представитель Франции Алиреза Фируджа.
«На данный момент у меня такие же вводные данные, как и у всех. Скажем так, когда в декабре об этом зашла речь, мне казалось, что это больше похоже на классическую историю с промоушеном.
Вброс? Нет, не совсем. Мы знаем, например, звёзд бокса, ММА. В стиле этих видов спорта – заставить уговаривать себя остаться, пробивать лучшие условия на следующие бои и прочее. Но потом Магнус чуть более подробно осветил свою позицию. Может быть, его не устраивает формат, хотя, на мой взгляд, если его менять, то это нужно делать в начале цикла и пересматривать всё комплексно», — цитирует Непомнящего пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:
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