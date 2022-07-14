Ян Непомнящий поделился мнением о Дин Лижэне. Тот может сменить Карлсена в матче за корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который выиграл Турнир претендентов, рассказал, что думает о китайце Дин Лижэне, занявшем второе место. Дин Лижэнь станет соперником Непомнящего в матче на первенство мира, если действующий обладатель короны Магнус Карлсен откажется защищать звание. Ранее Карлсен говорил, что согласится сыграть матч на первенство мира с победителем Турнира претендентов только в том случае, если его выиграет представитель Франции Алиреза Фируджа.

«В моём понимании, по чисто шахматным качествам (хотя, возможно, это будет громко сказано) он едва ли уступает Магнусу. У него есть, конечно, какие-то более сильные стороны, какие-то – более слабые. У него была колоссальная серия: 100 партий без поражений против сильнейших соперников! В целом он неоднократно показывал в супертурнирах, что является очень сильным гроссмейстером. Но сейчас сложно оценивать, что могло бы быть и что было бы, если б не вмешалась пандемия, самоизоляция и так далее.

Несомненно, Дин Лижэнь – выдающийся шахматист, один из сильнейших на данный момент. Но я бы, честно говоря, пока не делил ничьих шкур, потому что решение, как я понимаю, ещё не принято», — цитирует Непомнящего пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022: