Ян Непомнящий назвал двух любимых шахматистов детства

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который выиграл Турнир претендентов 2022 года, рассказал, что в детстве ему импонировали Александр Алехин и Михаил Таль, четвёртый и восьмой чемпионы мира соответственно.
«В детстве мне больше всего импонировал Алехин и немножко – Таль. Я старался и стараюсь… Не создавать себе кумира? Да, и в целом это правильный подход. Просто учиться можно не только на партиях чемпионов мира. Наверное, у них стоит учиться в первую очередь, но я просто стараюсь от каждого что-то почерпнуть.
Чемпионы мира – это какие-то настоящие глыбы. Как писал Евгений Ильин: «В истории шахмат Ботвинник – эпоха». Но, наверное, каждый из перечисленных олицетворяет собой шахматную эпоху. А мы люди маленькие (улыбается)», — цитирует Непомнящего пресс-служба ФШР.
Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:
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