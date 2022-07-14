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Полиция расследует информацию о торговле людьми. Легкоатлета привезли в Британию незаконно

Полиция расследует информацию о торговле людьми. Легкоатлета привезли в Британию незаконно
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Полиция Великобритании начала расследование после заявления легкоатлета Мо Фараха, сообщает Sky Sports. Ранее спортсмен в интервью BBC признался, что его незаконно ввезли в Великобританию под другим именем.

Четырёхкратный олимпийский чемпион рассказал, что при рождении его звали Хусейн Абди Кахин, но в Великобританию его привезла незнакомая женщина, у которой были поддельные документы на имя Мохамеда Фараха. Ему приходилось работать домашней прислугой за еду.

В 12 лет Фарах поступил в седьмой класс колледжа. Руководству школы сказали, что мальчик — беженец из Сомали. Однако позднее спортсмен рассказал правду одному из преподавателей, тот связался с социальными службами и помог Мо попасть в сомалийскую семью.

Напомним, Фарах выиграл золотые медали на дистанциях 5 км и 10 км на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также он является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

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