Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему не приняла участие в Кубке Беларуси по лёгкой атлетике, проходившем в Бресте. Ласицкене должна была выступить на соревнованиях 12 июля, однако турнир по прыжкам в высоту среди женщин был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.



«Мой тренер принял такое решение, потому что прыгать каждый день опасно для моего здоровья, и было очень холодно, поэтому выбрали этот старт в Подмосковье. И вот так получилось, что не прогадали, погода сегодня хорошая, хоть, конечно, и ветреная, но главное, что было комфортно и не было дождя.



Но я очень расстроилась, у меня по плану был Брест, потом сутки отдыха в дороге, а затем старт в Ерине. Через день я могу прыгать, это для меня очень хорошо, тренер так и запланировал. Но погода всё испортила. Сегодня я рано приехала в Москву, хорошо выспалась и приехала в Ерино», — приводит слова Ласицкене ТАСС.



В четверг, 14 июля, Мария Ласицкене одержала победу на Гран-при Московской области в Ерине. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,95 метра, что является лучшим результатом сезона в России.

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