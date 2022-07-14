Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему не приняла участие в Кубке Беларуси по лёгкой атлетике, проходившем в Бресте. Ласицкене должна была выступить на соревнованиях 12 июля, однако турнир по прыжкам в высоту среди женщин был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
«Мой тренер принял такое решение, потому что прыгать каждый день опасно для моего здоровья, и было очень холодно, поэтому выбрали этот старт в Подмосковье. И вот так получилось, что не прогадали, погода сегодня хорошая, хоть, конечно, и ветреная, но главное, что было комфортно и не было дождя.
Но я очень расстроилась, у меня по плану был Брест, потом сутки отдыха в дороге, а затем старт в Ерине. Через день я могу прыгать, это для меня очень хорошо, тренер так и запланировал. Но погода всё испортила. Сегодня я рано приехала в Москву, хорошо выспалась и приехала в Ерино», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
В четверг, 14 июля, Мария Ласицкене одержала победу на Гран-при Московской области в Ерине. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,95 метра, что является лучшим результатом сезона в России.
- 14 июля 2022
-
19:51
-
19:34
-
18:32
-
14:21
-
13:17
-
13:01
-
12:41
-
12:23
-
10:36
-
10:24
- 13 июля 2022
-
21:50
-
21:09
-
20:57
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
18:30
-
17:27
-
16:15
-
13:50
-
13:39
-
13:36
-
10:02
-
09:47
-
00:15
- 12 июля 2022
-
22:58
-
22:06
-
21:31
-
19:19
-
18:53
-
17:48
-
16:44
-
15:58
-
13:13
-
10:35