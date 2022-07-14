Вяхирева эмоционально высказалась об уходе из «Ростов-Дона» и отъезде в Норвегию

Титулованная российская гандболистка Анна Вяхирева высказалась о предстоящем уходе из «Ростов-Дона». Она будет выступать за норвежский «Вайперс». Вяхирева призналась, что ей тяжело уезжать из России.
«Я не хочу плакать. А если слёзы и появятся, пусть это будут слёзы радости за моё продвижение в карьере. Не хочется, чтобы люди грустили. Хотя по ощущениям это похоже на проводы родителями ребёнка из дома.
Через шесть часов уезжать, а я не собрала ещё ничего, ни одной сумки. Пока понятия не имею, что буду с собой брать. Очень хочется уложиться в один чемодан, но уверена, что это невозможно. Нервничаю, но, надеюсь, всё решу.
Не понимаю, что и как там будет. Поэтому еду заранее. Тренировки начинаются 18-го, я там буду 15-го. Будет пару дней, чтобы хоть немного освоиться, понять, что где куда кого. Ничего не знаю совершенно. Очень интересно.
Вариантов было много. Если бы я выбирала город, наверное, поехала бы в «Крим», потому что очень люблю Любляну. Но со спортивной точки зрения очень хочется попробовать себя именно в «Вайперс». Ещё мне интересен их профессиональный подход, хочется научиться чему-то новому, посмотреть, как это вообще работает у них», — приводит слова Вяхиревой пресс-служба Федерации гандбола России.
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