Стало известно, где пройдёт ЧМ по лёгкой атлетике 2025 года

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) выбрал Токио (Япония) местом проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике 2025 года, сообщается на официальном сайте организации.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2025 года станет свидетельством возвращения крупнейших звёзд спорта на стадион в Токио, где в прошлом году проходили Олимпийские игры. Другими кандидатами на проведение турнира были Найроби (Кения), Силезия (Польша) и Сингапур, однако Токио получил наивысший балл при оценке заявки, сказано в заявлении организации.

Напомним, чемпионат мира — 2022 по лёгкой атлетике стартует уже сегодня, 15 июля, в Юджине (США) и продлится до 24 июля. Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Пока неизвестно, когда запрет будет снят.