Президент World Athletics объяснил отстранение России и Беларуси от ЧМ по лёгкой атлетике

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу объяснил, почему было принято решение отстранить российских и белорусских спортсменов от чемпионата мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Юджине (США) с 15 по 24 июля.

По словам Коу, было бы несправедливо в отношении Украины, если бы россияне и белорусы выступили на турнире.

«Это было сделано по вполне понятной причине. Речь шла о честности конкуренции. Было бы немыслимо провести здесь чемпионат мира со спортсменами из Беларуси и России, двух стран, которые проводят спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) в независимом государстве», — приводит его слова AP.

Легкоатлету из Якутии стало плохо на последних метрах дистанции: