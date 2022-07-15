Ирина Привалова выразила надежду на восстановление ВФЛА к концу этого года

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выразила надежду, что организации будет возвращено членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к концу 2022 года, сообщает ТАСС.

«Мы находимся в полном контакте с World Athletics и изначально знали, что рассмотрение вопроса о возвращении нам членства в международной федерации будет отложено до проведения аудита, который запланирован на осень. ВФЛА готова предоставить аудиторам всю необходимую информацию по реализации нами дорожной карты восстановления. И уже к концу года мы надеемся на возвращение Всероссийской федерации лёгкой атлетики членства в международной федерации по итогам следующего заседания совета World Athletics», — цитирует Привалову ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что совет World Athletics приостановил членство ВФЛА до ноября 2022 года. Российские легкоатлеты с 2015 года могли выступать только в нейтральном статусе. С марта этого года им запретили и это.