Украинская легкоатлетка Могучих: не хочу соревноваться с русскими

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих прокомментировала в преддверии чемпионата мира по лёгкой атлетике отстранение российских спортсменов от этого турнира и, в частности, отсутствие её главной соперницы — олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.
«Для меня это очень чувствительно. Мне грустно и больно. Я не хочу соревноваться с ними», — приводит слова Могучих Dagbladet.
Ярослава Могучих является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года и обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио (Япония). Ранее она также взяла золото на чемпионате мира в закрытых помещениях.
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США), который стартует сегодня, 15 июля, спортсменка считается главным фаворитом в борьбе за золото. Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
- 15 июля 2022
-
12:43
-
11:24
-
11:24
-
08:04
-
07:56
-
01:00
-
00:29
- 14 июля 2022
-
20:56
-
19:51
-
19:34
-
18:32
-
14:21
-
13:17
-
13:01
-
12:41
-
12:23
-
10:36
-
10:24
- 13 июля 2022
-
21:50
-
21:09
-
20:57
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
18:30
-
17:27
-
16:15
-
13:50
-
13:39
-
13:36
-
10:02
-
09:47
-
00:15
- 12 июля 2022
-
22:58
-
22:06