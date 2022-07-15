Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, как поддерживала форму во время беременности и готовилась к родам.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

«Во время беременности я старалась поддерживать форму и не набирать лишний вес. Поэтому занималась пилатесом практически до самых родов. Мне очень нравится этот вид физической активности. А отвечая на вопрос, как я морально готовилась к самому процессу родов, скажу, что настрой всегда является важнейшим фактором в любом деле. И он должен быть максимально позитивным. Тогда исход оправдает все ваши ожидания», — написала Клишина.

Также 31-летняя Дарья Клишина — двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.