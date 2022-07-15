Международная федерация бобслея и скелетона отстранила российских спортсменов

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) проголосовал за отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Делегаты Конгресса IBSF проголосовали за отстранение всех спортсменов Федерации бобслея России (ФБР) или других организаций, связанных с ФБР, от участия в соревнованиях IBSF по бобслею и скелетону до дальнейшего уведомления.
Напомним, в июне сообщалось, что Апелляционный трибунал IBSF аннулировал решение исполкома организации о временном отстранении ФБР. Решение в марте было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине. Таким образом, российские скелетонисты и бобслеисты вновь отстранены от международных соревнований на неопределённый срок.
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