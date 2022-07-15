Депутат Терюшков: смену спортивного гражданства следует приравнять к госизмене

Депутат Государственной Думы, член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков высказался в своём телеграм-канале о спортсменах, которые меняют спортивное гражданство.
«Государство, вкладывая не только финансы, но и уникальные методики в подготовку спортсмена, то есть инвестируя в будущее страны, вправе рассчитывать на его преданность… или хотя бы на то, что деньги будут возвращены в том случае, если спортсмен решил работать на престиж другой страны в своих корыстных целях.
Президентом подписан закон, в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой. Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», — написал Терюшков.
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