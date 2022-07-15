Президент Федерации бобслея России прокомментировал отстранение россиян

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов прокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Ранее организация приняла решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований.



Пегов пообещал, что российская организация будет бороться за права спортсменов. При этом он отметил, что решение об отстранении может быть изменено в любое время.



«IBSF ранее проиграла в своём арбитражном суде дело об отстранении нашей федерации. И так как её решение не соответствовало уставу международной федерации, на этом конгрессе были приняты поправки в устав, которые позволяют теперь исполкому IBSF принять любое решение по отстранению. Однако в этот раз решение конгресса состоит в том, что Федерация бобслея России остаётся полноправным членом международной федерации. Это позволит нам продолжить вести переговоры и отстаивать права наших спортсменов.



Да, наши спортсмены пока не допущены на международные соревнования, и это полностью соответствует рекомендациям МОК, который называет эти меры protective (защитными). Исполком IBSF в случае изменения ситуации может собраться в любой момент и принять другое решение», — цитирует Пегова ТАСС.

Новость по теме Международная федерация бобслея и скелетона отстранила российских спортсменов