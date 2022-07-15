Кузнецов и Ильиных выиграли соревнования по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина на ЧР

В Пензе состоялись соревнования в прыжках в воду с трёхметрового трамплина в миксте на чемпионате России. Победителями соревнований стали Кристина Ильиных и Евгений Кузнецов.

Их результат составил 298,85 балла. Второе место заняли Елизавета Кузина и Илья Молчанов. Они уступили победителям почти 10 баллов, набрав 289,53 балла. Тройку лучших замкнули Григорий Иванов и Виталия Королёва. Они были близки к серебру, уступив Кузиной и Молчанову менее 0,10 балла. Результат бронзовых призёров составил 289,50.

Напомним, российские спортсмены отстранены от международных соревнований по водным видам спорта из-за украинских событий. Пока неизвестно, когда санкции будут сняты.

Прыжки в воду. Чемпионат России. 3-метровый трамплин. Микст

1. Кристина Ильиных / Евгений Кузнецов — 298,85

2. Елизавета Кузина / Илья Молчанов — 289,53

3. Виталия Королёва / Григорий Иванов — 289,50.