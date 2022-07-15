Датчанин Педерсен стал победителем 13-го этапа «Тур де Франс»
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Датский велогонщик Мадс Педерсен, представляющий команду Trek-Segafredo, стал победителем 13-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс». Педерсен потратил на дистанцию в 192,6 км 4 часа 13 минут и 3 секунды.
Второй результат показал британский велогонщик Фред Райт, который представляет команду Bahrain Victorious. Третьим стал Уго Уль, представляющий команду Israel – Premier Tech.
Российский велогонщик Александр Власов (Bora-Hansgrohe), выступающий под нейтральным флагом, стал 21-м.
В общем зачёте лидирует датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma. Второе место занимает Тадей Почагар. Словенец представляет команду Team Emirates. Тройку лучших замыкает британец Герайнт Томас (Ineos Grenadiers).
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