МОК через 110 лет вернул титул олимпийского чемпиона американскому атлету

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что американец индейского происхождения Джим Торп официально считается победителем Олимпийских игр 1912 года по пятиборью и десятиборью. Организация отменила дисквалификацию спортсмена за нарушение правил тех времён, сообщает Associated Press.



Торп завоевал две золотые медали по пятиборью и десятиборью на Олимпиаде в Стокгольме (Швеция). Но в 1913 году МОК лишил Торпа звания чемпиона. Тогда выяснилось, что спортсмен получал деньги за выступление по бейсболу. Но на тот момент на Олимпиаде могли участвовать лишь любители.



После дисквалификации Торпа олимпийским чемпионом в десятиборье был признан швед Карл Хуго Висландер. В пятиборье олимпийским чемпионом признали норвежца Фердинанда Бье.

Торп скончался в 1953 году. А в 1982 году МОК передал дубликаты золотых медалей его семье. При этом олимпийские рекорды не были зарегистрированы.



Но в 2020 году организация Bright Path Strong призвала признать достижения Торпа.