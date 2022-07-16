Колосков: гражданство меняют не только спортсмены, но и артисты, учёные. Они враги народа?

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что санкции за смену спортивного гражданства по отношению к российским спортсменам не являются самой актуальной задачей для страны.

«У нас меняют гражданство не только спортсмены, но и артисты, журналисты, учёные. Они все враги народа? Такой избирательный подход неприемлем. Если что-то такое и будет, то это будет связано с исключительными обстоятельствами. И это будут единичные случаи. Пока такого мы не видим и вряд ли увидим.

Не думаю, что это настолько актуальная тема, которой должны заниматься депутаты Госдумы. Полагаю, что там есть более значимые для страны задачи. В том числе и по поддержке спортсменов. Надо думать не о том, как искать предателей, а создавать условия для развития массового спорта», — цитирует Колоскова «РИА Новости Спорт».

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков написал в социальных сетях, что смену спортивного гражданства атлетом сборной страны следует приравнять к госизмене.