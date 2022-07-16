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Губерниев отреагировал на слова Терюшкова про смену спортивного гражданства и госизмену

Губерниев отреагировал на слова Терюшкова про смену спортивного гражданства и госизмену
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Известный российский комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова депутата Государственной Думы, члена наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Романа Терюшкова про смену спортивного гражданства спортсменами сборной страны. Губерниев не согласился с мнением депутата.

«Считаю, Роман, мягко говоря, погорячился… И спортсмены, нравится нам это или нет, будут уезжать и менять спортивное гражданство!!! Ибо спортсмены должны выступать!!! А где и за кого — решать им…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Роман Терюшков заявил, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны должна быть приравнена к акту государственной измены.

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