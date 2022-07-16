Австралиец Мэттьюс выиграл 14-й этап «Тур де Франс»
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Австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс, представляющий команду BikeExchange, стал победителем 14-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс». Он потратил 4 часа 30 минут и 53 секунды, чтобы преодолеть дистанцию 192,5 км.
Второй результат — у итальянца Альберто Беттиоля (команда EF Education-Nippo), а тройку лучших замкнул француз Тибо Пино, представляющий команду Groupama-FDJ.
Российский велогонщик команды Bora-Hangsrohe Александр Власов, выступающий под нейтральным флагом, стал 29-м.
После 14 этапов в общем зачёте лидирует датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma. Второе место занимает словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а третье — британец Герайнт Томас (Ineos Grenadiers).
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