Спринтер из Ботсваны показал лучший результат в истории среди тинейджеров

В Юджине (США) стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике. Уже в первый день соревнований на турнире произошло знаменательное событие. В квалификации мужской стометровки был установлен новый юниорский мировой рекорд. Его автором стал 19-летний представитель Ботсваны Летсиль Тебого.

Чемпион Африки в беге на 200 метров преодолел дистанцию в 100 метров за 9,94 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежат Тебого. Он составлял 9,96 секунды.



Любопытно, что, кроме представителя Ботсваны, из 10 секунд среди тинейджеров удавалось выбежать лишь американцу Трэйвону Бромеллу. Он в 2014 году пробежал дистанцию за 9,97 секунды.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале World Athletics. Права на видео принадлежат World Athletics.