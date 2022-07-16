Олимпийский чемпион в беге из США отстранён за нарушение антидопинговых правил

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил американского легкоатлета Рэндольфа Росса. Спортсмен, являющийся олимпийским чемпионом в эстафете 4x400, отстранён за нарушение антидопинговых правил.



Росса обвиняют в фальсификации или попытке фальсификации в ходе допинг-контроля. Временное отстранение спортсмена вступило в силу немедленно. Из-за этого Рэндольф не сможет выступить на домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике, который стартовал в Юджине (штат Орегон).



Росс участвовал в Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Там американская команда выиграла эстафету 4x400. Но в финальном забеге Росс не участвовал, он выходил на старт лишь в полуфинале.