Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион в беге из США отстранён за нарушение антидопинговых правил

Олимпийский чемпион в беге из США отстранён за нарушение антидопинговых правил
Комментарии

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил американского легкоатлета Рэндольфа Росса. Спортсмен, являющийся олимпийским чемпионом в эстафете 4x400, отстранён за нарушение антидопинговых правил.

Росса обвиняют в фальсификации или попытке фальсификации в ходе допинг-контроля. Временное отстранение спортсмена вступило в силу немедленно. Из-за этого Рэндольф не сможет выступить на домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике, который стартовал в Юджине (штат Орегон).

Росс участвовал в Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Там американская команда выиграла эстафету 4x400. Но в финальном забеге Росс не участвовал, он выходил на старт лишь в полуфинале.

Расписание чемпионата мира по лёгкой атлетике - 2022
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022