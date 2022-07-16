Видео яркой смешанной эстафеты 4x400 на ЧМ-2022. США лишились золота на последних метрах

В Юджине (штат Орегон, США) стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике. В первый день соревнований были разыграны три комплекта медалей, один из них — в беге. Состоялась смешанная эстафета 4 x 400 м.
Победу одержала сборная Доминиканской Республики, второе место заняла команда Нидерландов, а третье — США. Развязка наступила в самой концовке забега. Сборная США лидировала, но легендарная легкоатлетка Эллисон Феликс не сумела удержать первое место. На последних метрах её сперва обогнала соперница из Доминиканской Республики, а затем — и представительница Нидерландов.
36-летняя Феликс является единственной легкоатлеткой в мире, которая за карьеру завоевала 19 медалей на чемпионатах мира. У неё 13 золотых, три серебряных и три бронзовых медалей.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале World Athletics. Права на видео принадлежат World Athletics.
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