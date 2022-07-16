Эфиопка Гидей выиграла забег на 10 000 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике

В Юджине (штат Орегон, США) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. 16 июля мск там состоялся финальный забег среди женщин на дистанции 10 000 метров.

Лучший результат показала представительница Эфиопии Летесенбет Гидей. Она преодолела дистанцию за 30 минут 9,94 секунды. Второй результат показала Хеллен Обири из Кении. Она уступила победительнице менее 0,10 секунды. Тройку лучших замкнула Маргарет Челимо Кипкембои из Кении.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал накануне. Российские спортсмены не были допущены к соревнованиям.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 10 000 метров

1. Летесенбет Гидей (Эфиопия) — 30.09,94

2. Хеллен Обири (Кения) — 30.10,02

3. Маргарет Челимо Кипкембои (Кения) — 30:10,07.