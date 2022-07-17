Польский атлет Файдек стал пятикратным чемпионом мира в метании молота

Польский атлет Павел Файдек одержал победу в соревнованиях по метанию молота на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показал результат 81,98 м.

Второе место занял ещё один польский спортсмен Войцех Новицкий. Он забросил молот на расстояние 81,03 м. Тройку лучших замкнул норвежец Эйвинд Хенриксен. Его результат — 80,57 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Метание молота. Мужчины

1. Павел Файдек (Польша) — 81,98

2. Войцех Новицкий (Польша) — 81,03

3. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) — 80,57