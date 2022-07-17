Олимпийский чемпион в беге на 100 метров снялся с полуфинала на ЧМ по лёгкой атлетике

27-летний итальянский спринтер, двукратный Олимпийский чемпион в беге на 100 метров Ламонт Марсель Джейкобс, снялся с полуфинала бега на 100 метров чемпионата мира по лёгкой атлетике. Об этом информирует Reuters.

Спортсмен признался, что его продолжает беспокоить травма бедра. В квалификационных соревнованиях он показал лишь 10-е время среди всех бегунов с результатом 10.04. В эту ночь он должен был выйти на полуфинальный забег, однако снялся с него.

«Болезненный выбор, но я вынужден остановиться. Я боец, и именно поэтому я приехал сюда», — гласит публикация Джейкобса в «Твиттере».

Напомним, что финал в беге на 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 в штате Орегон (США) пройдёт уже этой ночью, 17 июля. Начало – 5:50 мск.